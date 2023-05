Mehrere Umleitungen bei Nahverkehrs-Buslinien in Erfurt

Erfurt. Umleitung auf Erfurts wichtigster Buslinie. Im Norden müssen Fahrgäste der 9 ihr Wege etwas umstellen. Auch am Gutenbergplatz gibt es eine Änderung.

Aufgrund von Bauarbeiten in der Salinenstraße verkehrt die Bus-Linie 9 bis voraussichtlich 2. Juni zwischen den Haltestellen Salinenstraße und Schwimmhalle Johannesplatz in Richtung Daberstedt über Ilversgehofener Platz. Die Haltestelle Neusißstraße wird ersatzlos aufgehoben.

Linie 36 nimmt die Route zwischen Otto-Lilienthal-Schule und Grubenstraße.

Die Fahrgäste werden gebeten, die Haltestellen Salinenstraße und Ilversgehofener Platz zu nutzen. In Richtung Nordbahnhof besteht reguläre Linienführung. Aufgrund der Bauarbeiten verkehrt die Bus-Linie 36 in Richtung Stollbergsiedlung in dieser Zeit ebenso mit veränderter Linienführung zwischen Otto-Lilienthal-Schule und Grubenstraße. Die Haltestelle Salinenstraße kann von Bus-Linie 36 in Richtung Stollbergsiedlung nicht bedient werden.

Im Bereich Albrechtstraße/Gutenbergplatz kommt es am Montag, 15. Mai, ebenso zu Einschränkungen. Aufgrund einer Vollsperrung der Straße fahren die Bus-Linien 90, 91 und 92 im Umleitungsverkehr. Dies betrifft den Schülerverkehr. Für die genannten Bus-Linien gelten Fahrpläne mit veränderten Abfahrtszeiten. Die Haltestelle Gutenbergplatz kann durch die Linien 91 und 92 nicht bedient werden.