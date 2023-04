Ein Fiat-Fahrer gefährdete am Freitagabend bei Erfurt-Niedernissa mehrere Verkehrsteilnehmer. (Symbolbild)

Mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet: Autofahrer fährt ohne Licht und in Schlangenlinien

Nur durch schnelle Ausweichmanöver konnten Verkehrsteilnehmer am Freitagabend einen Zusammenstoß mit dem Fahrer eines Fiat vermeiden.

Am Freitagabend kam es gegen 21.30 Uhr zwischen Klettbach und Erfurt-Niedernissa laut Polizei zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs.Ein 58-jähriger Erfurter fuhr demnach trotz Dunkelheit mit seinem Pkw Fiat ohne Beleuchtung und in Schlangenlinien und geriet dabei mehrfach in den Gegenverkehr.

Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden laut Polizei durch seine gefährlichen Fahrmanöver gefährdet. Einige konnten nur durch schnelles Ausweichen Zusammenstöße verhindern.

Warum der nur minimal alkoholisierte Fiat-Fahrer solche gefährlichen Fahrmanöver ausführte, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Sein Führerschein wurde vorerst beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

In diesem Zusammenhang wird ein Lkw-Fahrer gesucht, welcher in Richtung Klettbach unterwegs war und möglicherweise ebenso gefährdet wurde. Weitere Zeugen können sich unter Telefon 0361/74430 bei der Polizei melden.

