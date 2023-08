Ein Nachbarschaftsstreit gerät in Erfurt außer Kontrolle. (Symbolbild)

Mehrere Verletzte bei eskaliertem Nachbarschaftsstreit in Erfurt

Erfurt. Eine 35-Jährige verletzte ihre 42-Jährige Nachbarin bei einem eskalierten Streit. Als die Polizei eintraf, wurde auch sie von der 35-Jährigen und ihrer Tochter attackiert.

In Erfurt eskalierte am Sonntag ein Nachbarschaftsstreit. In den Vormittagsstunden gerieten zwei Mieterinnen eines Mehrfamilienhauses aneinander. Dabei habe eine 35-Jährige ihre 42-jährige Nachbarin getreten und sie leicht verletzt.

Als eine Streifenbesatzung die Täterin anschließend zur Rede stellen wollte, habe die Frau die Polizisten beleidigt und versucht, in ihre Wohnung zu flüchten. Wie die Polizei mitteilt, musste sie daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt werden, wobei sie sich heftig wehrte und versuchte, die Beamten zu treten.

Als ihre Tochter auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurde, habe sie ebenfalls die beiden Polizisten angegriffen und leicht verletzt. Nachdem sich die Gemüter wieder beruhigt hatten, erhielten beide Täterinnen mehreren Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

