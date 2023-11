Meldungen der Polizei Erfurt: Auseinandersetzung mit Pfefferspray und Flasche – Radfahrer bei Unfall verletzt

Erfurt Zwei Männer sind in Erfurt in einen Streit geraten. Dabei wurden beide verletzt. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Der Polizeibericht für Erfurt

Radfahrer von Transporter erfasst und verletzt

Der Fahrer eines Kleintransporters hat in Erfurt ein Fahrrad übersehen und einen Unfall in der Eugen-Richter-Straße verursacht. Mittwochmorgen hatte der 57-jähriger Fahrer beabsichtigt, nach rechts in die Rügenstraße abzubiegen als es zum Zusammenstoß mit einem 29-jährigen Radfahrer kam. Dieser war auf dem Radweg neben der Straße unterwegs. Er stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Auf Grund einer Baustelle ist das Abbiegen dort nach rechts nicht gestattet, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Diese ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Mehrere Meter Kabel gestohlen

Ein Dieb hatte es in der Nacht zu Mittwoch auf eine Baustelle im Erfurter Norden abgesehen. Der Unbekannte hatte zunächst einen Zaun überstiegen, um auf das Gelände zu gelangen. Dort schnappte er sich mehrere Meter Kupfer- sowie Erdkabel und verschwand mit seiner Beute. Laut den Angaben blieb er dabei nicht unerkannt - eine installierte Kamera zeichnete den Langfinger auf. Ein Mitarbeiter informierte Mittwochmorgen die Polizei. Diese ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zwei Männer geraten in Streit: Mehrere Anzeigen

In Erfurt haben sich zwei Streithähne am Mittwochabend gegenseitig leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren die Männer im Alter von 17 und 36 Jahren alten im Norden Erfurts aneinandergeraten. Der Jüngere setzte sich mit einem Pfefferspray zur Wehr. Der andere schlug wiederum eine Glasflasche auf dessen Kopf. Die Bundespolizei stellte beide Personen fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde bei dem Teenager eine kleine Menge Drogen festgestellt. Das Pfefferspray sowie das Betäubungsmittel stellten die Beamten sicher. Beide Männer kassierten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Jüngere hat sich zusätzlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

Unbekannter stiehlt Ehering - Zeugen gesucht

Am 20. August 2023 gegen 23.15 Uhr stieg in Erfurt ein 68-Jähriger mit seiner Frau an der Haltestelle "Straße der Nationen" aus einer Straßenbahn aus. Hier wurde er von einem jungen Mann im gebrochenen, unverständlichen Deutsch angesprochen. Der junge Mann tastete den Geschädigten plötzlich am Körper ab und zog ihm hierbei unbemerkt den Ehering vom Finger. Bei dem Ring handelt es sich um einen Trauring aus dem Haus Rauschmayer, in Platin/Gelbgold mit Innengravur "E+L 24.06.2021" im Wert von 1019 Euro.

Laut Angaben war der Täter 16 bis 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß und hatte kurze Haare sowie einen dunklen Teint. Wem wurde der abgebildete Ring zum Kauf angeboten? Wem ist zur Tatzeit eine Person in der Straßenbahnhaltestelle aufgefallen und kann sachdienliche Angaben zu dieser machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-1156) unter Angabe der Vorgangsnummer 218017 entgegen.

Dreizehn Mal über die rote Ampel gefahren

Eine erschreckende Bilanz zog die Polizei bei Verkehrskontrollen am Mittwochmorgen. Die Beamten hatten sich am Schmidtstedter Knoten positioniert und behielten besonders die Ampelanlage im Auge. Nach gut zwei Stunden wurde die Kontrolle mit einem ernüchternden Ergebnis beendet. Ganze dreizehn Mal wurde eine rote Ampel überfahren. Den Rotlichtfahrern drohen nun unterschiedliche Strafen. Ist die Ampel zum Beispiel länger als eine Sekunde rot, warten bereits ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot auf die Verkehrssünder, teilte die Polizei mit.

Fahrrad gestohlen

Eine böse Überraschung erlebte ein 62-Jähriger am Mittwochmorgen in Erfurt. Der Mann hatte sein Fahrrad am Tag zuvor im Treppenhaus vor seiner Wohnungstür abgeschlossen zurückgelassen. Als der Mann seine Wohnung verließ, fehlte von dem Rad jede Spur. Ein Unbekannter hatte sich nachts unbemerkt Zugang zum Mehrfamilienhaus verschafft und kurzerhand das Mountainbike gestohlen. Mit seiner Beute im Wert von knapp 1000 Euro machte er sich schließlich aus dem Staub. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

