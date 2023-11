Meldungen der Polizei Erfurt: Radfahrer mit 3,5 Promille – Mann wird Opfer dreister Betrüger

Erfurt In Erfurt war ein Fahrradfahrer mit 3,5 Promille unterwegs. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Der Polizeibericht für Erfurt

Fahrradfahrer mit 3,5 Promille von Polizei gestoppt

Mit deutlich zu viel Promille erwischte die Polizei am Donnerstagabend einen Fahrradfahrer in Erfurt. In der Riethstraße hatten Polizisten den 35-Jährigen auf seinem Rad gestoppt. Schnell wurde klar, dass der Mann betrunken war, heißt es in der Mitteilung. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 3,5 Promille. Auf ihn wartete Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Zudem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Trickbetrüger schlagen zu

Ein 51-Jähriger wurde am Donnerstag Opfer von Trickbetrügern. Von seinem vermeintlichen Sohn hatte er von einer neuen Nummer eine SMS erhalten. Der Mann speicherte die Telefonnummer ab und ahnte nichts Böses. Kurze Zeit später kontaktierte der falsche Sohn den Mann über den Nachrichtendienst WhatsApp und forderte Geld. Nachdem der 51-Jährige knapp 2000 Euro überwiesen hatte, wurde er stutzig und nahm Kontakt zu seinem Sohn auf. Der wusste von nichts, sodass der Schwindel aufflog und der Mann Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs erstattete.

Mann will vor Kontrolle flüchten

Weil ein 33-Jähriger am Donnerstagnachmittag mit seinem Pedelec in Erfurt zu schnell unterwegs gewesen war, wurden Polizisten auf ihn aufmerksam. Der Mann versuchte beim Erblicken der Streife zu flüchten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten ihn nach kurzer Zeit. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann sein Zweirad manipuliert hatte. Eine erforderliche Fahrerlaubnis sowie ein Versicherungsschutz für das Pedelec konnte der 33-Jährige den Angaben zufolge nicht vorweisen. Zudem stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand. Das frisierte Zweirad wurde von der Polizei sichergestellt. Der 33-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und erhielt mehrere Strafanzeigen.

Drogen sichergestellt

In der Magdeburger Allee erwischte die Bereitschaftspolizei am Donnerstag gleich drei Personen mit Drogen. Am Abend hatten die Beamten in der Straße Personenkontrollen durchgeführt. Dabei gerieten zwei Männer und eine junge Frau in das Visier der Polizisten. Bei einer Durchsuchung stießen die Beamten bei den 22 und 23 Jahre alten Männern auf fast 19 Gramm Marihuana. Die 18-Jährige hatte eine kleine Menge Methamphetamin bei sich. Die Drogen wurden sichergestellt und gegen das Trio Anzeige wegen illegalen Drogenbesitzes erstattet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.