Meldungen der Polizei Erfurt: Renitenter Fahrgast im Bus – Gartenmöbel in Flammen

Erfurt Ohne einen Fahrschein zu lösen, hat ein Mann einen Bus in Erfurt betreten und dann erheblichen Widerstand geleistet. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Fahrgast leistet Widerstand

Am Wochenende hatte es die Polizei mit einem renitenten Fahrgast zu tun. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 44-Jähriger in der Nacht zum Samstag seinen Weg mit einem Bus zurückzulegen. In der Erfurter Innenstadt stieg er ein, jedoch ohne ein Ticket zu lösen. Die Aufforderung des Busfahrers ein Fahrticket zu kaufen, habe er ignoriert. Der Fahrer und ein weiterer Fahrgast versuchten daraufhin, den Mann des Busses zu verweisen. Dabei stießen sie jedoch auf Gegenwehr. Auch gegen die eingetroffenen Polizisten wehrte sich der 44-Jährige vehement. Dem gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis kam der Mann nicht nach und so wurde er kurzerhand zur Dienstelle gebracht.

Unbekannter tritt gegen Autotür

Eine unschöne Überraschung erlebte eine Autobesitzerin Freitagnachmittag in Erfurt. Sie war auf dem Weg zu ihrem, in der Jenaer Straße geparkten, Renault. Dabei entdeckte sie das Übel, heißt es in der Mitteilung. Ein Unbekannter hatte sich in den Tagen zuvor an ihrem Auto zu schaffen gemacht. Mit einem kräftigen Tritt gegen die Beifahrertür hinterließ er eine Delle im Blech. Anschließend flüchtete der Randalierer unerkannt und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Gartenmöbel durch Brand zerstört

Flammen loderten Samstagabend in einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in Windischholzhausen. Ein Unbekannter hatte sein Unwesen getrieben und die dort abgestellten Gartenmöbel in Brand gesteckt. Kräfte der Feuerwehr kamen vor Ort, löschten die Flammen und verhinderten ein weiteres Ausbreiten. Die Möbel wurden bei dem Feuer vollständig zerstört. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.