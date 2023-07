Jean-Luc Ballestra gibt in „Fausts Verdammnis“ den Mephisto (Mitte).

Mephisto in den letzten Zügen: Endspurt bei den Erfurter Domstufenfestspielen

Erfurt. „Fausts Verdammnis“ hatte Startschwierigkeiten beim Publikum. Bis Ende der Woche haben Opernfans noch Gelegenheit, sich eines Besseren belehren zu lassen.

Den Aufführungen sieht man es nicht an – und doch lässt der Blick auf den Kalender wissen: „Fausts Verdammnis“ geht in die letzte große Runde. Die diesjährigen Domstufenfestspielerund um Goethes Drama um Faust und Mephisto hatten einen verhältnismäßig schweren Start hingelegt, was einige Kritiker auf den Stoff zurückführen. Von der Inszenierung zeigen sich Zuschauer wie Opernexperten gleichermaßen angetan. Noch bis Sonntag, dem 30. Juli, ist das Stück nach Hector Berlioz vor der Dom-Kulisse zu sehen.