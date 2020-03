Messe Erfurt trotzt dem Coronavirus: Bislang keine Absagen von Großveranstaltungen

Die Messe Erfurt hält trotz der Ausbreitung des Coronavirus auch in Thüringen an ihrem Programmkalender fest.

Erfurt. Während in Thüringen vielerorts größere Kongresse und Veranstaltungen wegen der Coronavirus-Ausbreitung abgesagt werden, hält die Erfurter Messe bislang an ihrem Programm fest.

„Wir bewerten die Situation jeden Tag neu“, sagte Messesprecher Kay-Uwe Dorn am Dienstag auf Anfrage. Grundlage dabei seien die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts in Berlin.

Bisher hätten weder das Gesundheitsamt noch die jeweiligen Veranstalter einen Grund für eine Absage wegen des Coronavirus gesehen. Das wird auch damit begründet, dass die Besucher größtenteils aus der Region kommen.

So werden am Freitag in der Messe Erfurt mehr als 5000 Besucher zum Konzert der Schlagersängerin Andrea Berg erwartet. Ende des Monats stehe dann die beliebte Messe „Reiten-Jagen-Fischen“ auf dem Programm, die im vorigen Jahr rund 31.000 Besucher in die Thüringer Landeshauptstadt gelockt hatte.

