Messer ist davongesegelt

Casjen Carl beklagt den Verlust eines langjährigen Begleiters

So begab es sich, dass ich des Sonntags am Nachmittag gut gekühlten Fußes durch den Breitstrom wandelte. An sich zur Freude – bis ich denn feststellte, dass Messer verlieren und finden bei mir immer etwas mit Wasser zu tun hat.

Seinen ideellen Einstand feierte das Taschenmesser in meiner Hose nämlich in einem Hafen im fernen Bangladesch. Dort legten die Freunde mit einem Dampfer ab. Mit der Absicht weiter noch zu reisen als ich. Also überließ ich ihnen mein französisches Messer mit Holzgriff.

Nach unser aller Rückkehr 1993 bekam ich von den Herren – Ehrenmänner – ein baugleiches zurück-geschenkt. Was mich nun bis Sonntag begleitete.

Da geschah es nun, dass mir das traditionsreiche Stücke hinabfiel. Und da hinter dem Wehr an der Neuen Mühle ein starker Strom ist, machte es sich auf die Reise statt schräg hinab auf den Grund zu sinken. Die Suche stromab war leider aussichtslos wie vergebens.

Falls jemand aus der geschätzten Leserschar mal wieder in der Gera spaziert: Vorsicht, die Klinge war ausgeklappt. Und wenn, – na ja – ich würde es auch wieder nehmen.