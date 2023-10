Missglückter Grillversuch - Elfjähriger löst in Erfurt Feuerwehreinsatz aus

Erfurt Ein Elfjähriger hat sich in Erfurt mit einem Freund am Waldrand einen Grill selbst gebaut. Die Nutzung ging jedoch schief.

Ein Elfjähriger hat am Dienstagnachmittag im Norden Erfurts für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, habe er mit einem gleichaltrigen Freund einen selbstgebauten Grill aus Steinen und einem Gitterrost aufgestellt. Neben dem Grill hatte der Elfjährige jedoch auch das umliegende trockene Gras in Brand gesetzt. Dies breitete sich am Hang rasch aus.

Das Feuer wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr schnell gelöscht, sodass ein Übergreifen auf ein angrenzendes Waldgebiet verhindert werden konnte. Der Junge wurde durch die Polizei an seine Mutter übergeben.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.