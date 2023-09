Mit 2,7 Promille am Steuer: 65-Jährige prallt mit Auto gegen mehrere Verkehrsschilder in Erfurt

Erfurt Mit ihrem Auto ist eine Frau in Erfurt von der Straße abgekommen und gegen mehrere Verkehrsschilder gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 2,7 Promille.

Eine betrunkene Frau hat am Mittwoch hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war die 65-Jährige am Nachmittag mit ihrem Skoda von Waltersleben in Richtung Erfurt gefahren. In einer Kurve kam sie mit ihrem Auto von der Straße ab und stieß mit mehreren Verkehrsschildern zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.

Polizisten stellten am Unfallort fest, dass die Autofahrerin Alkohol getrunken hatte. Sie erreichte bei einem Test 2,7 Promille. Neben einer Strafanzeige, erwartete die 65-Jährige eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung ihres Führerscheins.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.