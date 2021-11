Mit beiden Rädern über Fuß gefahren - Gefälschter Impfausweis

Mit einem gefälschten Impfausweis erschien in Erfurt eine Frau in einer Physiotherapie-Praxis. (Symbolfoto)

Erfurt. Hier sind die Blaulicht-Meldungen für die Stadt Erfurt.

Einem 73-Jährigen wurde am Donnerstagabend am Ringelberg von einem Auto über beide Füße gefahren. Nach Angaben der Polizei übersah ein aus der Tiefgarage fahrender Mann in seinem Pkw den wartenden Fußgänger. Obwohl sich der 73-Jährige durch einen Schlag auf das Dach des Autos bemerkbar machte, fuhr der Fahrer weiter und davon. Im Zuge der anschließenden Unfallaufnahme konnte durch die Polizei ein 61-Jähriger ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und anschließender Unfallflucht.

Gefälschter Impfausweis

Eine Mitarbeiterin einer Physiotherapie-Praxis wurde am Donnerstag stutzig, als ihr eine Patientin einen Impfausweis vorlag. Aus vorherigen Gesprächen mit der 56-Jährigen war bekannt, dass sie sich nicht impfen lassen wollte. Als man sie bat, den Ausweis noch einmal für eine genauere Kontrolle vorzulegen, kam die Patientin dieser Bitte nicht nach. Allerdings ergab die Überprüfung der Chargennummer bei der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, dass diese in der Vergangenheit schon mehrfach in gefälschten Impfausweisen verwendet wurde. Die 56-jährige Frau hat sich nun unter anderem wegen Urkundenfälschung zu verantworten.

Transporter gestohlen

Auf dem Gelände eines Renault Autohauses in Daberstedt stahlen unbekannte Täter in den letzten Tagen einen neuen Transporter. Das Fahrzeug hat laut Polizeiangaben einen Wert von fast 40.000 Euro und stand zur Auslieferung bereit. Die Unbekannten versuchten außerdem einen zweiten Transporter zu stehlen. Allerdings waren sie hier nicht erfolgreich. Bemerkt wurde der Diebstahl am Donnerstagnachmittag, als das Fahrzeug für die Übergabe an den Käufer vorbereitet werden sollte.