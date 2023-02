Mit BMW in Erfurt gegen Baum geprallt und über Straße geschleudert – Zehntausende Euro Schaden

Erfurt. Bei einem Unfall in Erfurt hat ein junger BMW-Fahrer hohen Sachschaden verursacht. Das war vermutlich der Grund.

Am Samstagabend hat ein 20-jähriger BMW-Fahrer auf der winterglatten Erfurter Stauffenbergallee die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei mitteilte, schleuderte er mit dem Heck gegen einen Baum, prallte ab und kam nach zwei weiteren Drehungen um die eigene Achse auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer sei dabei unverletzt geblieben. An dem Baum sowie am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit. Gegen den BMW-Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

