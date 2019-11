In einer Woche setzt sich zum fünften Mal eine Abordnung von Kindern und Erziehern der integrativen Awo-Kita „Ringelblume“ in Richtung Adventgemeinde in der Walter-Gropius-Straße in Bewegung. Ihre Bollerwagen werden mit Päckchen bestückt sein, die in den vergangenen Wochen gemeinsam mit den Eltern gefüllt wurden.

Das Gemeindehaus der freikirchlichen Siebenten-Tags-Adventisten auf dem Ringelberg ist einer der Sammelpunkte für die alljährliche Aktion „Kindern helfen Kindern“, für die noch bis zum 24. November Spenden abgegeben werden können. Soziale Ebenen verknüpft Spielzeug, Malutensilien, Plüschtiere, Stifte oder Ausmalbücher sollen in der Vorweihnachtszeit ein Lächeln auf die Gesichter von Mädchen und Jungen in Albanien und Mazedonien zaubern. Warum es vielen Kindern der Erde nicht so gut geht wie ihnen selbst, war mehrfach Thema von Gesprächsrunden in der „Ringelblume“, kindgerecht mit den Kleinen, mit Fakten angereichert für die Großen, berichtet Norman Vida Szücs. Wie der Leiter der bilingualen Einrichtung schon mehrfach beobachten konnte, wären weniger begüterte Familien häufig bereit, mehr zu geben als besser Gestellte. Da seien schon mal drei oder gar vier Päckchen aus einer Hand abgegeben worden. Mit der vorweihnachtlichen Aktion könnten mehrere soziale Ebenen miteinander verquickt werden, findet Norman Vida Szücs. Schon mindestens 15 Jahre beteiligt sich der Kindergarten des evangelischen Augusta-Viktoria-Stifts am Hospitalplatz an der Aktion unter dem Dach von ADRA (Adventist Development and Relief Agency), wie dessen Leiterin Annette Schuchardt wissen ließ. Dort ist die Sammelaktion, die auch von den Johannitern unterstützt wird, bereits abgeschlossen. Alle elf Gruppen sowie die zwei aus dem dazu gehörigen Waldkindergarten füllten jeweils ein Päckchen.