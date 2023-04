Erfurt liest Mit Eismaschine in der neuen Bibliothek in Erfurt

Allerlei außergewöhnliche Gerätschaften lassen sich im Erfurter Osten ausleihen. Das Konzept ist neu in der Landeshauptstadt.

Heute halte ich ein für die Bibliothek relativ kleines Büchlein in der Hand: die Bedienungsanleitung für „Eni“ – eine Eismaschine mit Kompressor von Springlane. Seit der Eröffnung der “Bibliothek der Dinge” letzten Monat können nun auch diverse Gegenstände, die man nicht unbedingt im Alltag benötigt, für vier Wochen ausgeliehen werden, zum Probieren und nutzen.

Von Musikinstrumenten bis Sport-, Spiel- und Freizeitgeräten sowie Technik (Dia-Scanner, Sofort-Bild-Kamera, Mikroskop) – die Kollektion umfasst bisher 15 Dinge, welche unter dem Motto „nachhaltig Konsumieren” in der Stadtteilbibliothek Krämpfervorstadt liebevoll präsentiert und ausleihbar sind. So schnappte ich mir die „Eni” Eismaschine und mit Unterstützung meiner Tochter und ihrer Freundin probierten wir uns gemeinsam an einem ersten selbst hergestellten Milcheis.

Die Bibliothek hat das Gerät bei der Einarbeitung so gut vorbereitet, dass wir nach dem Auspacken gleich loslegen konnten. Die Sicherheitshinweise und Anleitung für perfektes Eis waren schnell gelesen, ein Rezept hatte ich auch in petto. Wir bereiteten die Eismasse vor, die Maschine machte im Eismodus den Rest. Es dauerte keine Stunde, da erhielten wir das cremigste Vanilleeis, das wir je gegessen hatten. Eine kleine Vorfreude auf den Sommer und höchste Zeit, das Schwedenschachspiel und die Slackline über den OPAC vorzumerken.

Elisa Floß ist Mitglied im Freundeskreis der Stadtbibliothek.