Mit Erbsensuppe und optischen Illusionen das Denkmalfest begehen

Nesse-Apfelstädt. In vier Dörfer der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt wird der Tag des Denkmals gefeiert.

Die Kirchgemeinde Apfelstädt wird den Tag des offenen Denkmals auch in diesem Jahr wieder einen Tag früher feiern. Am Samstag, 11. September, wird 14 Uhr zum Musikalischen Gottesdienst mit den Apfelstädter Adjuvanten in die St.-Walpurgis-Kirche eingeladen und anschließend zum Denkmalfest in den Pfarrhof.

Bereits am heutigen Freitag wird um 19.30 Uhr der Vortrag „Religiöses Leben am Vorabend der Reformation“ mit Klaus Abendroth in der St.-Walpurgis-Kirche zu hören sein.

Die Kirchgemeinde Ingersleben lädt am Sonntag, 12. September, um 17 Uhr in die St.-Marien-Kirche zum Orgelkonzert mit dem Organisten Tom Anschütz ein. Zuvor wird ab 15.30 Uhr der Ingerslebener Volkschor singen. Ab 10 Uhr ist die Kirche zur Besichtigung geöffnet. Außerdem werden 13 Uhr und 15 Uhr Turmbesichtigungen ermöglicht.

Insektenhotels bauen, Bänder knüpfen und dem Baron von Münchhausen begegnen

Im Mittelpunkt des Denkmaltages wird in Ingersleben ab 10 Uhr natürlich das Rittergut stehen. Es wird zu einer Museumswerkstatt mit Holzschnitzkunst und optischen Illusionen eingeladen, es werden Insektenhotels gebaut und Bänder geknüpft – und der Baron von Münchhausen hat einen Besuch angekündigt.

Ab 13.30 Uhr wird die Schalmeien Bigband für Unterhaltung sorgen, danach hat ab 15 Uhr der Heimatverein ein Programm vorbereitet. Ebenfalls ab 10 Uhr gibt es auf dem Ernst-Haeckel-Platz einen Handwerkermarkt und gegen 13.30 Uhr die feierliche Einweihung der Bücher-Telefonzelle vor der „Schänke“. Für die Versorgung wird von dieser mit Bratwurst und Erbsensuppe aus der Gulaschkanone bestens gesorgt.

Die Kirchgemeinde Kornhochheim öffnet am Denkmaltag von 13 bis 15 Uhr die St.-Nikolaus-Kirche. Den Spendenaufruf für die Erneuerung der Fenster und die Sicherung der Empore haben viele Kornhochheimer mit einer großzügigen Spende beantwortet. Bisher sind 6.335,00 Euro eingegangen. Jetzt wird mit weiteren Spenden gerechnet.