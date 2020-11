Mit Erfurter Künstler Gunther Lerz ins Meer steigen

Gunther Lerz wäre mit den Besuchern der Artthuer-Kunstmesse gerne ins Meer hinabgestiegen. Ganz ohne Taucherausrüstung wäre an seinem Stand ein Ausflug zwischen Korallen möglich gewesen – wenn die Artthuer nicht coronabedingt dieses Jahr ins Wasser gefallen wäre. „Aqua“ hätte Lerz seine Installation genannt. „Wasser ist nicht nur ein bedeutender Lebensraum und unsere wichtigste Lebensressource, die Stabilität der Weltmeere beeinflusst auch das globale Klima in starkem Maße bis zu Hungerkatastrophen und Pandemien“, beschreibt Gunther Lerz seine Intention.

Begegnung mit Fisch. Das Bild zeigt einen Ausschnitt der Arbeit. Foto: Gunther Lerz

Derzeit verhandele die Uno ein historisches Meeresschutzabkommen: Wenn alles wie geplant und verhandelt wird eintritt, sollen bis zu 30 Prozent der Meere zu Schutzgebieten erklärt werden. „Das wäre dann das größte Schutzabkommen aller Zeiten“, so Lerz, der in Neustadt/Dosse geboren ist. Wie schön und beeindruckend sich ein Schutzgebiet zeigen kann, hat der viele Jahre schon in Erfurter lebende Künstler 2018 in der Mangrove Bay am Roten Meer selbst erlebt. „Die Artenvielfalt und die Wasserqualität ist faszinierend“, sagt er. So sehr, dass er schon im vergangenen Jahr mit einer Serie „Red Sea“ mit Malerei und Objekten begonnen hatte.

Diese sollten ergänzt durch aktuelle Arbeiten auf der Artthuer gezeigt werden, die vom Verband Bildender Künstler Thüringen organisiert wird und wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie kurzfristig abgesagt werden musste. Objekte, mit Blattgold verfeinerte Polaroids und weitere Tafelbilder hätte Lerz am Stand gezeigt, unverkennbar in der Lerz-eigenen Farbwahl und häufig wiederkehrenden Streifen.

Amphora-Objekte zählt er dazu, als antikes Symbol für Behälter und Transport und vor allem auch für sauberes Trinkwasser. Solche, wie sie bis heute in vielen Mittelmeer-Gebieten, arabischen und afrikanischen Staaten im Einsatz sind. Auch die quer gestreiften Pyramiden werden dabei einbezogen – nicht nur in seinem Artthuer-Bewerbungsvideo, in dem er ein kleines Standmodell zeigt und das er mit Musik von Neil Young unterlegt hat. Dabei ist Lerz, Jahrgang 1958, eigentlich ein großer Jimi-Hendrix-Fan.

