Mit geklautem Auto gegen Verkehrsschild und dann geflohen

Die Polizei in Erfurt fahndet seit gestern unter anderem nach zwei flüchtigen Männern, die mit einem gestohlenen Auto einen Unfall verursacht hatten. (Symbolfoto)

Erfurt. Gleich mehrere Zeugen informierten am Mittwochabend die Polizei in Erfurt über einen Unfall, der sich im Stadtgebiet Rieth ereignete.

Wie die Polizei mitteilt, hatten die Anrufer beobachtet, wie ein roter Pkw in dem Wohngebiet in Erfurts Norden gegen ein Verkehrszeichen gefahren sei. Laut Zeugenaussagen hatte der Fahrer aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit an der Kreuzung die Kontrolle über sein Auto verloren. Anschließend seien der Fahrer und sein Beifahrer zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet.

Von den beiden Männern fehlt bislang jede Spur. Laut Polizei war der Pkw als gestohlen gemeldet und die Kennzeichen gehören zu einem anderen Fahrzeug.

Am Unfallort sicherte die Polizei Spuren, um die beiden Männer doch noch überführen zu können.