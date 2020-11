Zugegeben: Bislang hat die Stadt in der Öffentlichkeit für die seit Oktober geltende Maskenpflicht eher unsichtbar in den Tiefen ihres Internetauftritts und im Kleingedruckten ihrer amtlichen Mitteilungen geworben, allenfalls Zeitungsleser waren bestens informiert.

Einer der Hinweise auf die Maskenpflicht in der Erfurter Innenstadt. Foto: Marco Schmidt

Nun ist in diesem Zusammenhang aber sogar der Oberbürgermeister aufgetaucht. Mit Sprühkreide hat Andreas Bauseewein auf das Pflaster der Marktstraße den Hinweis gemalt, dass eine Maske zu tragen ist, wenn’s eng wird in der Innenstadt. Keine große Graffitikunst, aber immerhin. Uns, die wir die fehlende Beschilderung mehrfach angesprochen hatten, hat man erst gar nicht zum Arbeitsnachweis-Termin des OB eingeladen, sondern diesen per Video dokumentiert, allein Nutzern von Facebook zur Ansicht angeboten.

Zehn Wochen soll das Sprühwerk halten, ohne Schaden für’s Pflaster. Vielleicht sollte aber auch niemand direkt Zeuge des Geschehens sein, denn wenn ein Kind mit Kreide aufs Pflaster malt, ist der Ordnungsdienst nicht weit. Der OB wollte wohl keinen Strafzettel riskieren.