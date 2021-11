Mit romantischen „Chrismas Love Songs“

In der Thomaskirche ist Björn Casapietra zu Gast.

Erfurt. Björn Casapietra gastiert am 30. November in der Erfurter Thomaskirche.

Mit seinen „Christmas Love Songs“ verspricht Björn Casapietra am Dienstag, 30. November, ein romantisches Weihnachtskonzert auch in Erfurt. Seine aktuelle Weihnachtstournee führt ihn in die Thomaskirche.

Freudvollste Zeit des Jahres gemeinsam mit Publikum erleben

Mit Besinnlichkeit, aber auch leidenschaftlich und temperamentvoll möchte Casapietra in einen Weihnachtskonzerten die freudvollste Zeit des Jahres endlich wieder gemeinsam mit seinem Publikum erleben. „Ich liebe die wundervollen alten deutschen Weihnachtslieder ebenso wie modernere internationale Lieder, die niemand mehr im Weihnachtsliederschatz vermissen möchte.“ Und so zeigt sich das Repertoire des gefeierten Tenors breitgefächert und anspruchsvoll: Feierlich Schuberts „Ave Maria“, jubilierend „Adeste Fideles“, andächtig „Es ist ein Ros´entsprungen“ und leidenschaftlich das berühmte französische „Cantique deNoel“.

Neu im Programm ist auch ein amerikanischer Weihnachtsklassiker

Neu im Programm sind unter anderem der amerikanische Weihnachtsklassiker „When a child is born“ und „Bist du bei mir“, eine Arie in Bachs Tradition.

Einfühlsam und zuverlässig wird Björn Casapietra vom jungen Universität-der-Künste-Absolventen, dem charismatischen Pianisten Peter Forster, begleitet.

30. November, 18 Uhr, Thomaskirche, Schillerstraße; Karten gibt es in der Touristinfo am Benediktsplatz1 und im Ticketshop Thüringen, Tel. 0361/227 5 227.