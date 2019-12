Mit Schraubzwinge und Metallklammern

Regelrecht martialisch wirkte das Foto vom Restaurieren eines Schmuckrahmens, wobei dessen neu verleimte Leisten durch eine Schraubzwinge gehalten werden. Auch vom Verwenden von – wieder leicht entfernbaren – Metallfederklammern war die Rede in einem Vortrag am Donnerstag im Angermuseum.

Im Begleitprogramm zur derzeitigen Sonderausstellung „Aufmunterung zur Kunst. Bartholomäus Bellermann und Heinrich Dornheim“ referierte Katharina Bellinger-Soukup über das Restaurieren von Gemälden und teilweise vergoldeten Rahmen im Vorfeld der noch bis zum 2. Februar laufenden Exposition. Die aus bisher kaum beachteten Museumsbeständen stammenden Werke der beiden Erfurter Künstler bedurften meist einer aufwändigen Aufarbeitung durch die Diplom-Restauratorin für Gemälde, Tafelbilder und Holzskulpturen aus den Zentralen Restaurierungswerkstätten der Museen der Stadt Erfurt am Hospitalplatz.

Auf die Werkstätten bezog sich die Frage eines Besuchers, nämlich ob diese gelegentlich besichtigt werden können. Bis vor zwei Jahren sei dies aus sicherheitstechnischer Sicht, unter anderem wegen der sehr steilen Treppen in den einstigen Pfründnerhäusern des alten Erfurter Hospitals abgelehnt worden. Inzwischen öffneten sich jedoch jeweils im Oktober anlässlich des Tages der Restauratoren die Türen, so Katharina Bellinger-Soukup.Die Diplom-Restauratorin verglich in ihrem Vortrag ihre Arbeit mit der eines Arztes. Angefangen beim Stellen der Diagnose zu Fehlstellen, Flecken, Löchern oder anderen Schäden über das Aufstellen eines „Heilungsplanes“ samt Dokumentation jeden Schrittes bis zur folgenden mühsamen Wiederherstellung reiche der Prozess. Dabei solle am Ende auch die Hand des Restaurators erkennbar sein. Es sei schon lange nicht mehr üblich, einen „wie neu wirkenden“ Effekt zu erzielen.

In diesem Sinne erweckten Restauratoren wie Katharina Bellinger-Soukup wertvolle Werke wie die von Johann Bartholomäus Bellermann (1756 bis 1833) und Nikolaus Christian Heinrich Dornheim (1772 bis 1830) zu einem „zweiten Leben“, wie die Kuratorin der Sonderausstellung, Cornelia Nowak, bei der Begrüßung der knapp 20 Gäste im Angermuseum eingangs erwähnte.

Als Praktikantin ergänzte Anni Jugel die Ausführungen der Restauratorin durch Erläuterungen zum Aufarbeiten von Schmuckrahmen. Insbesondere am Beispiel einer von drei Neuerwerbungen der Gemälde Bartholomäus Bellermanns. Der Biedermeier-Rahmen mit Doppelleisten von „Blick aus dem Steiger nach Erfurt mit Cyriaksburg, Peterskloster und Domberg“ wies sowohl am Holz selbst als auch an den vergoldeten plastischen Ornamenten zahlreiche Schäden auf. Abdrücke von Ornamenten erlaubten den Ersatz der Fehlstellen, wie Annni Jugel erklärte.

Wie von Kurator Thomas von Taschitzki zu erfahren war, schließt sich an die derzeitige Ausstellung eine Exposition zum Bildhauer Wieland Förster anlässlich dessen 90. Geburtstages an (23. Februar bis 17. Mai). Der 80. Geburtstag des figurativen Malers Volker Stelzmann werde zwischen dem 23. August und dem 15. November gewürdigt.