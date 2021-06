Mitarbeiterin in Erfurter Parfümerie mit Messer bedroht

Erfurt Nachdem der Duft gefiel, dachte der Täter gar nicht daran, zu bezahlen.

Am Montagmorgen betrat ein Unbekannter eine Parfümerie in der Erfurter Innenstadt. Eine Mitarbeiterin staunte nicht schlecht, als der Mann sich für einen Duft entschied und danach vier Parfüm-Flaschen einsteckte. Sie sprach den Dieb an und blockierte die Ausgangstür.

Der Räuber zückte ein Messer, bedrohte sie. Er forderte die Angestellte auf, die Tür zu öffnen und ihr aus dem Weg zu gehen. Die Frau ließ den Unbekannten gehen, so dass er mit der Beute im Wert von knapp 300 Euro flüchten konnte.

