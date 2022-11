Mittelalter-Weihnachtsmarkt an Erfurter Thomaskirche öffnet bereits am Montag

Erfurt. Einen Tag vor dem städtischen Weihnachtsmarkt geht das Treiben an der Thomaskirche los.

Die Betreiber des Mittelaltermarktes öffnen am Montag ihre Pforten. Also einen Tag vor dem Start des städtischen Weihnachtsmarktes. Oberbürgermeister Andreas Bausewein eröffnet den Mittelaltermarkt um 19 Uhr an der Thomaskirche – gemeinsam mit dem Posaunenchor. Nachdem im vergangenen Jahr alle Märkte nach nur wenigen Tagen coronabedingt schließen mussten, soll in diesem Jahr neu durchgestartet werden.

„Weihnachtsmärkte in Erfurt gehören seit Jahrzehnten zu unserem Stadtbild dazu und ziehen Menschen aus nah und fern an“, sagt Pfarrer Christoph Knoll von der Thomas-Kirchgemeinde. „Dass dieser Markt im Umfeld der verlässlich geöffneten Thomaskirche stattfindet ist gewollt. Nicht nur, weil das früher gang und gäbe war, sondern weil es im Kern mit der Adventszeit an Gottes Kommen in unsere schöne arme Welt erinnert. Menschen kommen zusammen, suchen Fröhlichkeit in dieser unfröhlichen Zeit und nutzen gerne die Kirche als Ort der Stille und des Gebetes.“

