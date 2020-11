Mitten in Erfurt: Abgeschnitten von der medialen Außenwelt

Am Montag, 2. November, wurde es in der Neuerbe 1 bis 4 plötzlich zappenduster. Fernsehen –Fehlanzeige. Internet – tot. Telefon – stumm. „Medial waren wir plötzlich komplett abgeschnitten“, sagt Ralf Hüttner, der in einem der Neubauten, die im Vorjahr fertig wurden, eine Wohnung gemietet hat. Besonders bitter für ihn, weil Hüttner im Homeoffice seine Firma führen muss. Der selbstständige Kaufmann handelt mit Möbeln für Krankenhäuser und Altenheime. Besser gesagt, er handelte. Denn acht Tage lang ging gar nichts. Auch bei den etwa 70 anderen Mietern, die ebenfalls im Homeoffice arbeiten mussten oder bei Studenten, die online studieren, herrschte totale Funkstille. Anrufe beim Vermieter, der GWH Frankfurt, der künftig auch die Wohnungen im Posthof vermieten wird, liefen ins Leere.

In der hessischen Wohnungsgenossenschaft fühlte sich offenbar keiner zuständig für die mediale Havarie. Ein eingesetzter Hausmeister aus Bad Hersfeld, der einmal wöchentlich auftaucht, vertröstete wenig tröstlich. „Es kann sich noch ein paar Tage bis Wochen hinziehen“, hat er mir am Telefon gesagt, empörte sich Mieter Hüttner. Das passe ins Bild, sagt er. Bereits bei ersten baulichen Mängeln in den etwa 70 Wohneinheiten nach Einzug seien die von ebenjenem Hausmeister zwar aufgenommen, aber nicht behoben worden. Vor etwa vier Wochen habe es zum Beispiel einen Stromausfall gegeben. Beim Anruf der Nachtnotrufes habe man ihm bedeutet, er solle sich doch mit seinem örtlichen Stromanbieter in Verbindung setzen.

Viele Mieter im Homeoffice wohl Ursache der Störung

Der ganze Ärger werde auf dem Rücken der Mieter ausgetragen, weil der Bauträger, eine Gothaer Firma, und die GWH wegen Zuständigkeiten und Kosten über Kreuz liegen würden, so Ralf Hüttner. Hilfesuchend wandte er sich an die Redaktion der Zeitung. Bei einem ersten Anruf am Montag war bei GWH niemand zu erreichen. Auf eine Anfrage per E-Mail wurde am Dienstag geantwortet. Der Neubau habe aktuell kein Netz, da eine Kabelnetzstörung seitens Kabel Deutschland/Vodafone vorliege, teilte Ozan Halici, Abteilungsleiter Unternehmenskommunikation/Marketing bei GWH, mit. Der hausinterne Kabeldienstleister Immomedianet wisse seit 4. November von der Störung und habe sie am gleichen Tag an Vodafone weitergemeldet.

Am Montag sei ein Techniker vor Ort gewesen und habe ein Leistungsproblem diagnostiziert, das wahrscheinlich im Zusammenhang mit der erhöhten Nutzung durch das Homeoffice zustande komme, so Halici. Zwar sei ein Eingangssignal da, dies sei aber zu schwach, sodass ein Verstärker installiert werden müsse. Der Techniker wolle im Laufe des Dienstags noch einmal anrücken und den benötigten Verstärker installieren. Was wohl auch passiert ist. Ralf Hüttner ist nun wie die anderen Mieter auch wieder am medialen Netz angeschlossen. Dennoch ist er sauer. „Die Art und Weise des Umgangs mit den betroffenen Mietern ist aus meiner Sicht unzumutbar und lässt für die Zukunft nichts Gutes erwarten“, macht er seinem Unmut Luft.