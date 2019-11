Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Moderne im Erfurter Osten

Ein Stadtrundgang widmet sich ab diesem Sonntag der Bauhausarchitektur im Erfurter Osten. Der Massenwohnungsbau der 1920er-Jahre unter dem Einfluss Hamburger Architekten und Unternehmer orientierte sich in der Oststadt früh an der Bauhausarchitektur. Kontakte zu Walter Gropius und dem Hamburger Stadtplaner Fritz Schumacher spielen dabei eine wichtige Rolle. Welche Architekten und Bauleute damit für lange Zeit Maßstäbe im Erfurter Wohnungsbau setzten, welche Gebäude aus dieser Zeit vorhanden sind, das erfahren die Teilnehmer des Rundgangs mit Stadtführer Richard Schaefer durch die Erfurter Oststadt am Sonntag, 10. November 2019. Beginn ist um 10.30 Uhr am Eingang der Fachhochschule, Altonaer Straße 25.