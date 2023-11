Mörderclub trifft sich am Erfurter Anger

Erfurt. Der britische Krimibuchautor Richard Osman liest in Erfurt und verpasst nicht, einen wichtigen Ort zu besuchen.

Very Britisch ging es am Freitagabend in Erfurt zu. Denn Richard Osman Autor, Fernsehmoderator und Produzent laß vor Krimi-Liebhabern in der ausverkauften Buchhandlung Peterknecht am Anger. Zusammen mit seinem Hörbuchsprecher Johannes Steck und der Moderatorin Henrike Tönnes schickt er seinen Donnerstagsmordklub auf Verbrecherjagd.

Die Idee für seine Krimireihe kam ihm, als er eine Verwandte in einer luxuriösen Seniorenresidenz besucht hat und ihm das Schlimmste zugestoßen ist, was einem modernen Menschen widerfahren kann: Er hatte keinen Handyempfang. Wer denkt da nicht sofort an Mord und Totschlag? Der Donnerstagsmordclub und die verirrte Kugel ist sein dritter Roman, der in große Fußstapfen zu treten hat, nachdem die ersten beiden Bände der Serie internationale Bestseller gewesen sind. Doch in diesem Sinne ist er wie seine Helden. Er nimmt die Herausforderung begierig an. Bestimmt hat er auch beim Besuch der Erfurter Krämerbrücke neue Inspiration für seine nächsten Krimiromane gesammelt.