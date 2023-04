Molsdorfer Kultursommer: Mit italienischen Songs und „Mama“ gehts in Runde 7

Molsdorf. Zum 7. Molsdorfer Kultursommer gibt es fünf Bands auf der Hofbühne. Wir verraten, was bleibt und was sich ändert beim Festival vor den Toren Erfurts.

Der Molsdorfer Kultursommer geht in die nächste Runde: Das kleine Festival auf einem privaten Hof inmitten des Erfurter Ortsteils und gegenüber vom Schlossparkplatz wartet in diesem Jahr wieder mit fünf Bands auf. Am Freitag, 30. Juni, geht es nach zwei Jahren Pause mit Altbekanntem, aber auch neuen Gästen über die Bühne.

Ukrainische Community wird eingebunden

Starten, so Organisatorin Maria-Theresa Meißner, werde der mittlerweile 7. Kultursommer dieses Mal mit der Yoga-Session einer Yoga-Lehrerin aus der Ukraine. Als Mini-Projekt, dieses Jahr auch die ukrainische Community einzubinden, wie es heißt. Um 17 Uhr startet dann der Einlass fürs Bühnenprogramm. Zu dessen Auftakt wird „Invisible Popcorn“ aus Erfurt spielen, die Band um Franz-Mehlhose-Betreiber Philip Neues. Sänger beim Molsdorfer Kultursommer wird Marcus Ziegenrücker von „Kowsky“ sein. Den „Rauswerfer“, soviel steht schon fest, macht dann in der Nacht mit „Mama“ eine Band, die auch vor zwei Jahren schon die Festwiese zum Tanzen gebracht hat.

„Die Höchste Eisenbahn“ und Co bringen Tanzbares auf die Hofbühne

Zum Molsdorfer Kultursommer brachte "Mama" aus Erfurt das Publikum zum Abschluss zum Tanzen. Foto: Archiv-Foto: Frank Karmeyer

Der deutschsprachige Künstler Lejo („Tanz für Dich“) trägt außerdem zum Musikprogramm bei. Der Ex-Malky- und Seeed-Background-Sänger Daniel Stoyanov wird mit seiner aktuellen Band „Bulgarian Cartrader“ auf der Molsdorfer Hofbühne erwartet. Fünfter im Bunde: Francesco Wilking. Der Sänger und Gitarrist der Band „Die Höchste Eisenbahn“ und Teil der „Crucchi Gang“ wird Titel auf Deutsch und Italienisch singen.

Spirit of Football sorgt für sportliche Kinder-Unterhaltung

Neu in diesem Jahr wird sein, dass es nur noch eine Bühne auf der Wiese geben wird, der Innenhof einem DJ sowie der Versorgung mit Speisen und Getränken vorbehalten bleibt. Unverändert wird es Kinderangebote mit „Spirit of Football“ geben, Kinderschminken und die Moderation durch Andy Schulze, kündigt Maria-Theresa Meißner an, die sich von einem etwa 35 Personen starken Team unterstützt sieht.

Seit 9 Jahren eine feste Größe in Erfurts Kulturprogramm

Der Molsdorfer Kultursommer fand 2014 das erste Mal statt, danach zunächst jährlich. Mit internationalen Acts wie Hundreds, Kat Frankie, Duo Stiehler/Lucaciu und Max Prosa, Tim Neuhaus sowie Cäthe uvm. spielten in den vergangen Jahren internationale Künstlerinnen und Künstler - aber auch Musiker von hier, wie die Erfurter Kultband Anger 77. Unterbrochen von Corona soll das vom Verein „Erfurter Kultursommer“ organisierte Festival künftig alle zwei Jahre stattfinden.

Karten gibt es online unter www.molsdorfer-Kultursommer.de, für Erwachsene kostet der Eintritt 32 Euro.