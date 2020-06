Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Monatskarte statt Saisonkarte für Erfurter Freibäder

Das Möbisburger Freibad startet am 13. Juni noch nicht in die Saison. Bei der in sozialen Netzwerken verbreiteten Nachricht handelt es sich um eine Falschmeldung. Mit einem konkreten Termin kann Stadtwerke-Sprecherin Anke Röder-Eckert auf Nachfrage zwar noch nicht aufwarten, dafür aber mit einer guten Nachricht: Vom heutigen Samstag an können Freibadbesucher eine Monatskarte erwerben. Dass Saisonkarten wegen der Corona-Regelungen derzeit nicht verkauft wurden, hatte zu Diskussionen geführt.

Einreihen: Monatskarteninhaber dürfen nicht an der Schlange vorbei

Vorerst kann die Monatskarte nur im Nordbad und Strandbad Stotternheim genutzt werden, da das Freibad Möbisburg und das Dreienbrunnenbad noch geschlossen sind. Mit dem Angebot der Monatskarte reagiert die SWE Bäder GmbH auf die Kritik der Erfurter in den letzten Tagen, verweist aber darauf, dass diese nicht zu einem bevorzugten Eintritt in die Bäder berechtigt. Monatskarteninhaber werden beim Eintritt wie alle anderen Badegäste behandelt und dürfen nicht an der Schlange vorbei ins Bad. Weil die Besucherzahl wegen Corona begrenzt ist.

Die Karte, die speziell für die Freibadsaison 2020 angeboten wird, kostet 40 Euro, ermäßigt 30 Euro und für Kinder bis 16 Jahre 20 Euro. Sie ist ab dem Ausstellungsdatum für 31 Tage gültig. Die Monatskarte kann an den Kassen im Nordbad und Strandbad Stotternheim erworben werden. Wichtig zu wissen: Besitzer der Monatskarte haben keinen Anspruch auf Erstattung, falls die Bäder wegen des Corona-Virus wieder geschlossen werden müssen.

Laut Stufenplan der Bäder GmbH folgen Hallen und dann Möbisburg

Laut Bäder-Chef Torsten Schubert können Möbisburg und Dreienbrunnenbad öffnen, wenn das Sicherheitskonzept aufgeht. Schrittweise soll dabei vorgegangen werden, nach einem Stufenplan, der nicht gleichzusetzen ist mit einem Zeitplan (wir berichteten). Zunächst sollen die Hallen für Vereinssport sowie für Reha- und Schwimmkurse wieder öffnen. Danach wäre das Freibad in Möbisburg an der Reihe, weil es mit seiner Corona-Kapazität von 700 Besuchern mehr Gäste fasse als das Dreienbrunnenbad, wo 220 erlaubt wären.

Der Verein zur Rettung des Dreienbrunnenbades hatte kritisiert, dass es in Erfurt an ausreichend Bademöglichkeiten fehlt, jetzt wo der Sommer vor der Tür steht. Viele Erfurter würden sich fragen, warum nicht alle Bäder geöffnet sind. Der Verein fragt nach dem Stand der Vorbereitungen zur Öffnung unter Corona-Auflagen und nach einem Plan seitens der Stadtwerke, wie der Badebetrieb im „Dreier“ regelgerecht durchgeführt werden kann. Die Zeit dränge, denn es müssten Vorbereitungen getätigt und Reparaturen durchgeführt werden, bevor sich die Türen im Dreienbrunnenbad öffnen. Für die Ferien sehe man bei nur begrenztem Zugang ins Nordbad und in Stotternheim die Gefahr der Überfüllung von Nordstrand oder Kiesgruben wie Alperstedt, die damit zum Corona-Hotspot werden könnten.