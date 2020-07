Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mopedfahrer flüchtet verletzt nach Unfall - mehrere Einbrüche in Erfurt

Einbruch in Pizzeria

Beute im Wert von über 1.000 Euro machten Einbrecher laut Polizei in der Nacht zu Dienstag in einer Pizzeria im Erfurter Ortsteil Rieth. Sie brachen zunächst ein Fenster auf, um in den Gastraum zu gelangen. Aus dem Theken- und Küchenbereich ließen die Täter dann eine Registrierkasse mit Bargeld, ein Handy, einen Kaffeeautomaten sowie Getränke und Lebensmittel mitgehen.

Halskette gestohlen

Nicht einmal zwei Stunden hatte gestern Abend ein 21-Jähriger in der Kasseler Straße seine Wohnung verlassen. Als er wieder nach Hause kam stellte er fest, dass die Wohnungstür aufgebrochen war, so die Polizei. Diebe waren in seine vier Wände eingedrungen und hatten eine silberne Halskette im Wert von 300 Euro gestohlen.

Verletzt geflüchtet

Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung Stollbergstraße / Triftstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Mopedfahrer stieß mit einer 29-jährigen Autofahrerin zusammen. Obwohl der junge Mopedfahrer leicht verletzt war, wünschte er keine Polizei vor Ort und flüchtete. Im Rahmen der Fahndung stellte die Polizei den Fahrer. Der Grund seiner Flucht zeigte sich bei der anschließenden Kontrolle. Der 22-Jährige stand unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die entsprechenden Anzeigen und eine Blutentnahme waren die Folge.

Fahrräder gestohlen

Am Dienstag wurde die Polizei in Erfurt gleich zu vier Kellereinbrüchen gerufen, bei denen Fahrräder gestohlen wurden. In zwei Fällen brachen die Täter Kellerboxen auf, um an ihre Beute zu gelangen. Insgesamt verschwanden drei Mountainbikes und ein Klappfahrrad. Das teuerste Fahrrad hatte laut Polizei einen Wert von 4.000 Euro. Es handelt sich dabei um ein weißes Mountainbike der Marke Votec, Typ F7.

Lesen Sie auch

Auto stürzt auf Gleise in Erfurt – 200.000 Euro Sachschaden

Polizei sucht in Erfurt mit Fahndungsfoto nach Sexualstraftäter

17-jähriger Autofahrer versucht, in Erfurt vor Polizei zu fliehen

Weitere Polizeimeldungen aus Erfurt