Moschee-Einweihung in Erfurt in diesem Jahr

Der Saal im Haus Dacheröden ist wie stets mit den Aufstellern ausgestaltet, die über den Koran und die Ahmadiyya aufklären. Der Jahresempfang, den die muslimische Gemeinde ausrichtet, wird mehrfach als gute Tradition benannt. Alles wie immer?

Es ist den ganzen Freitagabend zu spüren, dass die aufgewühlte Situation in Thüringen alle hier bewegt. Aber Suleman Malik, Sprecher der Erfurter Ahmadiyya, spricht zu Beginn seines Jahresrückblicks über Menschen, die für Freiheit und ein friedliches Miteinander kämpfen in Hongkong, Paris und Erfurt. Und über Fridays for Future. Später, als es um die rechtsradikalen Anschläge und die offene Fremdenfeindlichkeit geht, sagt Malik, dass er sich nicht in einer Opferrolle sieht, sondern als Gestalter in der Gesellschaft. Und dabei in der Rolle, für Liebe, Toleranz und Frieden zu kämpfen. Später meint er: „Meine jüdischen Geschwister haben mehr Angst als wir.“ Der wegen Anfeindungen und Drohungen stockende Moschee-Bau ist für Malik in seiner Rede hingegen kein Thema.

Sorge wegen Alltagsrassismus

Mirjam Kruppa, Landesbeauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge des Landes, spricht ihre Sorge offen und direkt aus. Das Rassismus-Thema liege bei ihr jeden Tag auf dem Tisch und sie bewege besonders, dass die Zivilgesellschaft beim Alltagsrassismus nicht einschreitet. „Ich kann es nicht ertragen, solche Berichte zu hören!“ Auf 2020 bezogen sagt sie aber einen Satz: „Ich weiß, worauf ich mich freue, dass Ihre Moschee fertig wird.“

Davon geht auch Ahmadiyya-Sprecher Malik aus. Erst als sich die Vertreter von Parteien, Kirchen und des gesellschaftlichen Lebens der Stadt zu Zwiegesprächen finden, sagt er etwas mehr zum Stand der Dinge. In diesem Jahr soll die Einweihung auf jeden Fall stattfinden. Nachdem sich regionale Firmen wegen Drohungen gegen sie zurückgezogen hatten und keine Aufträge übernahmen, seien nun Baufirmen aus des westlichen Bundesländern gefunden. Mit denen soll es in Kürze weitergehen. Wegen der Witterung im Winter habe man ohnehin etwas abgewartet, am Dach weiter zu bauen. Das Zier-Minarett allerdings sei bereits vorgefertigt und müsste nur noch montiert werden.

Ahmydiyya wollen weiter Engagement in der Gesellschaft zeigen

Aber der Hass, der der Gemeinde entgegenschlägt, sei auch nicht verschwunden. Und er erzählt von einem Elektriker, der Angst habe, gekündigt zu werden, wenn er auf der Baustelle helfe.

Was für Malik aber nicht bedeutet, dass er permanent Polizei vor der Baustelle haben möchte, sondern eher, dass mehr in der Gesellschaft gegen die rechtsradikalen Tendenzen getan werde. Die Ahmadiyya verfolgen in dem Sinne weiter ihre Strategie, sich in die Gesellschaft einzubringen. So sei es für 2020 ein Ziel, einen islamischen Wohlfahrtsverband mit einem Ableger nach Thüringen zu holen um hier gezielt soziale Hilfsprojekte anzubieten. Beispielsweise würde man, wie es Muslime in anderen Bundesländern auch tun, für Obdachlose kochen.

Apropos. Ist es ein stiller Trotz oder ein sich-Mut-machen? Auch wenn die Moschee noch nicht stehe, gebe es schon eine funktionierende Küche. So erzählt Suleman Malik, dass das Essen für den Neujahrsempfang bereits in einem abgeschlossenen Raum des Baus gekocht worden sei.

So schaut er auch optimistisch auf eine Einweihung vielleicht sogar mit dem Kalifen, dem spirituellen Oberhaupt der Ahmydiyya, in diesen Jahr voraus. „Rechtlich sind alle Hürden überwunden, gesellschaftlich leider noch nicht.“