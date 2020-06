Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motorrad und Auto gestohlen - An Schule randaliert - Auto soll Mann erfasst haben

Suzuki und Skoda gestohlen

Für gleich zwei Fahrzeughalter begann die neue Woche mit einer bösen Überraschung. Am Montagmorgen suchte ein 29-Jähriger vergeblich nach seinem Kraftrad. Er hatte seine Suzuki GS 500 auf einem Motorradstellplatz in der Erfurter Martin-Niemöller-Straße abgestellt. Über Nacht stahlen Unbekannte das Kraftrad im Wert von 1.500 Euro. Auch eine 28-jährige Frau fand am Montagmorgen in der Tungerstraße ihren 15 Jahre alten Skoda Octavia nicht wieder. Diebe hatten ihr Auto im Wert von 2.700 Euro unbemerkt entwendet.

An Schule randaliert

Der Hausmeister einer Schule im Erfurter Rieth meldete sich am Montagmorgen bei der Polizei. Unbekannte hatten über das Wochenende am Schulgebäude insgesamt elf Fensterscheiben mit Pflastersteinen eingeschlagen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Täter hatten es offensichtlich auf Zerstörung abgesehen. In das Gebäude verschafften sie sich keinen Zutritt.

Mann soll von Auto angefahren worden sein

In der Nacht zu Montag wurden Polizisten in der Erfurter Friedrich-Engels-Straße, in Höhe der Bushaltestelle Eislebener Straße, auf einen am Boden liegenden Mann aufmerksam. Der stark angetrunkene 31-Jährige gab gegenüber den Beamten an, gegen 23:50 Uhr, von einem Auto erfasst worden zu sein.

Es soll sich dabei möglicherweise um einen grauen oder silberfarbenen VW gehandelt haben. Ein Unfallfahrzeug konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Der Mann wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachten haben, werden gebeten sich mit dem Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 141434 in Verbindung zu setzen.

