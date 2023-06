Motorradfahrer bei Unfall in Erfurt schwer verletzt

Erfurt. Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen den Mann auf dem Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Bei einem Verkehrsunfall in Erfurt wurde Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Laut Angaben der Polizei war ein 81-jähriger Autofahrer stadteinwärts auf der Eugen-Richter-Straße unterwegs und wollte nach links in Richtung Steinplatz abbiegen. Dabei übersah er einen 59-Jährige, der mit seinem Motorrad stadtauswärts fuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, dabei stürzte der Motorradfahrer. Mit Knochenbrüchen musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

