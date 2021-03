Müllsammelnam Flussufer

Erfurt. Um auf die Vermüllung an unseren Flussufern aufmerksam machen und selbst aktiv zu werden, lädt die BUND-Jugend in den Osterferien zu einer dezentralen Flussputzaktion ein. Dazu kann jeder mit Handschuhen und Gummistiefel ausgestattet an einem nahe gelegenen Flussufer durch individuelles Müllsammeln mitmachen. „Müllsammelaktionen an Flüssen haben in den vergangenen Jahren bereits gezeigt, wie groß das Problem ist. So wurde beim Flussputz im letzten Jahr in Erfurt am Flutgraben der Gera an einem Tag von engagierten Helfer*innen ein ganzer Container mit Müll gefüllt“, erklärt Johanna Heckert von der BUND-Jugend Thüringen.

Bilder können geschickt werden an: bundjugend.thueringen@bund.net