Musikalische Führung durch Erfurter Lutherstätte

Erfurt. Das Augustinerkloster lädt zu einer neuen Reihe ein. Das ist konkret geplant:

Die Musik ist ein himmlisches Gut – so soll der Augustinermönch und spätere Reformator Martin Luther einmal gesagt haben. Das Evangelische Augustinerkloster lädt deshalb zu einer neuen Reihe musikalischer Führungen durch die Lutherstätte ein. Sie finden vier Mal im Frühjahr und Sommer zu besonderen und eher unbekannten Gedenktagen statt, die mit dem Kloster verbunden sind.

Bildungsreferentin Anne Bezzel nimmt dabei die Teilnehmer mit auf eine Entdeckungsreise und lässt an verschiedenen Stellen im Kloster ihre Harfe erklingen. Die erste Führung findet statt am Mittwoch, 3. Mai, um 16 Uhr, zum Gedenktag der beiden Apostel Philippus und Jakobus. Ihnen ist die Augustinerkirche geweiht. Sie sind auch als Figuren auf dem Turm der Kirche zu sehen. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 10 Euro.

„Bei den Führungen möchte ich auch die besondere Beziehung Luthers zur Musik herausstellen“, sagt Bildungsreferentin Bezzel. „Für ihn waren Lieder gesungene Theologie.“ Außerdem geht es ihr um Musik in der Bibel, um die Harfe und den Klostergarten und um einen Ausflug in die Pflanzensymbolik des Mittelalters. Weitere Himmelwärts-Führungen sind geplant am 5. Juni, am 17. Juli und am 28. August. Sie erinnern an den auch in Erfurt tätigen Bischof Bonifatius, den Tag des Kloster-Eintritts von Luther und den Todestag von Augustinus.