Musikschulgeld gibt es nur auf Antrag zurück

Zurzeit biete die Musikschule der Stadt Erfurt keinen Online-Unterricht an, erklärte die Stadtverwaltung. Unser Foto zeigt den Unterricht einer Musikschule in Pößneck.

Während private Musikschulen und -lehrer in Erfurt in diesem Jahr schon in der ersten Lockdown-Phase auf Online-Unterricht ausgewichen sind, schauen die Schülerinnen und Schüler der städtischen Musikschule sprichwörtlich in die Röhre. Zurzeit biete die Musikschule der Stadt Erfurt keinen Online-Unterricht an, heißt es dazu auf Anfrage aus dem Rathaus. Nicht, dass man es nicht versucht hätte: „Die getestete Onlineplattform erwies sich als unzureichend“, heißt es dazu allerdings wenig erfreulich. An einer Lösung, die gemäß der Datenschutzgrundverordnung funktioniert, werde gearbeitet.



Bleibt den Schülern der städtischen Musikschule der Unterricht verwehrt, wird dennoch weiterhin die Gebühr für den Unterricht kassiert und abgebucht. Dazu verweist man im Erfurter Rathaus auf die „GebMusikschSEF“ vom 24. Juni 2015. Darin sei eine Rückerstattung der Gebühren geregelt. „Für den ausgefallenen Unterricht können die Musikschulgebühren zurückerstattet werden. Grundlage für die Erstattungsmöglichkeit bildet gemäß Satzungen der Musikschule ein formloser schriftlich Antrag am Ende des Schulhalbjahres“, heißt es dort. Allerdings auch, dass in diesem Zusammenhang alle Ausfallstunden oder Abwesenheiten der Lehrer berücksichtigt werden, die durch die Musikschule zu vertreten sind.

Ob auch der Ausfall von Unterricht aufgrund der Allgemeinverfügung der Stadt oder geltende Pandemie-Hygieneregeln fällt, dazu gibt es seitens der Stadt keine konkrete Auskunft. Hier heißt es nur: „Auf Grund der Satzungsbestimmungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine Rückerstattung automatisch erfolgt.“



Das bedeutet folglich: Nur wer sich um eine Rückerstattung für die ausgefallenen Stunden schriftlich zum Schuljahresende bemüht, hat überhaupt die Aussicht für Fehlstunden nicht dennoch zur Kasse gebeten zu werden.