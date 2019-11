Mit einer Menschenkette will sich die Ahmadiyya-Gemeinde gegen Intoleranz und Hass positionieren.

Erfurt. Die Ahmadiyya-Gemeinde will den 9. November nutzen, um ein Zeichen gegen Hass und Intoleranz zu setzen. Sie ruft dazu auf, vor der Synagoge in Erfurt eine Menschenkette zu bilden.

Muslime bilden Menschenkette vor Erfurter Synagoge

„Antisemitismus, Islamophobie, Fremdenhass geht uns alle an“, beginnt Gemeindesprecher Mohammad Suleman Malik seine Pressemitteilung, in der er dazu aufruft, vor der Synagoge in Erfurt eine Menschenkette zu bilden - als Zeichen gegen religiöse Ausgrenzung, Intoleranz und Hass.

„Der 9. November steht wie kein anderer Tag in der deutschen Geschichte für die Mahnung, die Menschenwürde zu achten, Religionsfreiheit zu sichern und Demokratie, Meinungsfreiheit und die offene Gesellschaft in Deutschland zu verteidigen“, schreibt er weiter. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer, als Ergebnis der friedlichen Revolution.

„Dieser Kampf für die Demokratie und Menschenrechte ist uns auch heute noch Verpflichtung“, erklärt Malik, der mit einer Menschenkette Gesicht zeigen will - „gegen jegliche Form von Diskriminierung, Herabwürdigung, Hass, Ausgrenzung und Diskriminierung“.

Am 9. November 2019,12 Uhr

Vor der Synagoge auf dem Max-Cars-Platz 1 in Erfurt

