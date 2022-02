Mutmaßlicher Dealer in Erfurt mit mehr als 200 Gramm Drogen verhaftet

Erfurt. Ein 34-Jähriger war in Erfurt mit mehr als 200 Gramm Drogen unterwegs. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Dealer vorläufig fest.

Mehr als 200 Gramm Drogen haben Polizisten am Samstagabend bei einem mutmaßlichen Dealer am Erfurter Hauptbahnhof sichergestellt. Der 34-Jährige sei um kurz vor 18 Uhr von Beamten der Bundespolizei kontrolliert worden, heißt es in einer Mitteilung. Dabei hätten die Ordnungshüter diese Drogenmenge an seinem Körper gefunden.

Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Nach einer Nacht im Gewahrsam setzte ein Haftrichter ihn gegen Auflagen zunächst wieder auf freien Fuß. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz läuft.