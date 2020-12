Mutmaßlicher Drogenhändler gefasst - Fahndung endet in Erfurt

Wegen des Verdachts auf Drogenhandel ist ein 38 Jahre alter Mann in Erfurt festgenommen worden. Laut Polizei stellte sich bei einer Kontrolle am Samstagabend heraus, dass der Mann in Spanien wegen Drogenhandels gesucht wurde. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der Mann wurde demnach im Erfurter Anger gefasst. Die Personalienkontrolle hatte ergeben, dass gegen den Mann eine schengenweite Fahndung eingeleitet worden war. Er befindet sich zunächst in Haft in Deutschland und soll den spanischen Behörden übergeben werden. Nähere Hintergründe zu den Vorwürfen liegen der Polizei in Deutschland den Angaben zufolge nicht vor.

