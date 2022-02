Die Polizei hatte die vier Männer in Erfurt schnell voneinander getrennt (Symbolbild).

Mutmaßlicher Schläger holt in Erfurt seine Brüder zur Hilfe

Erfurt. Ein Mann geriet in Erfurt auf offener Straße mit einem Ladenbesitzer aneinander. Als der sich wehrte, nahm er Reißaus – und kam wenig später mit Verstärkung zurück.

Als er selbst angegriffen wurde, hat ein 31-jähriger mutmaßlicher Schläger am Donnerstag in Erfurt seine beiden Brüder zur Hilfe geholt. Laut Polizei geriet der Mann vormittags in der Schmidtstedter Straße mit einem 41-jährigen Ladenbesitzer aneinander. Dabei schlug er diesen auch. Als sich der Angegriffene wehrte, verletzte er den 31-Jährigen leicht im Gesicht.

Ein Täter zerstört Schaufenster mit Kneifzange

Der wollte das offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Er verschwand zwar zunächst, kehrte aber wenig später zurück – und hatte diesmal seine Brüder im Schlepptau. Einer schmiss mit einer Kneifzange das Schaufenster des Ladens ein. Im Laden selbst warf ein Täter dann laut Polizei mit der Zange nach dem 41-Jährigen.

TA-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Ordnungshüter eilten mit mehreren Streifenwagen zum Einsatzort. Sie konnten die Beteiligten schnell voneinander trennen. Es gab mehrere Strafanzeigen, wegen Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung.