Das Katholische Krankenhaus in Erfurt (Archivfoto).

Mutter bringt totes Kind in Erfurter Krankenhaus - Baby war erst wenige Stunden oder Tage alt

Erfurt. Mit einem toten Baby im Arm ist eine 36-Jährige an einem Erfurter Krankenhaus aufgetaucht. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Eine 36-jährige Frau hat ihr totes Kind in das Katholische Krankenhaus in Erfurt gebracht. Wie MDR Thüringen mitteilt, war das Baby offenbar nur wenige Stunden oder Tage alt. Die Frau hatte das Kind nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Erfurt in Decken eingewickelt.

Nun ermittele die Staatsanwaltschaft gegen die 36-Jährige, sagte ein Sprecher. Ihm zufolge besteht der Anfangsverdacht einer Straftat, dem Tod durch Unterlassen.

