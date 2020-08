Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach 140 Jahren haben die Sitzbänke genug „ausgesessen“

Zeiten, in denen in der Haßlebener Kirche nicht gebaut wird, scheint es nicht zu geben. Nachdem die Decke der Kirche in die Kur genommen wurde, geht es jetzt um den Fußboden und die Kirchenbänke. Etwa 140 Jahre haben die 18 Sitzbänke treue Dienste geleistet, jetzt entschied der Gemeindekirchenrat, dass es Zeit für eine Erneuerung ist. Der Wurmfraß hatte sich inzwischen zu weit im Holz verbreitet. Angelehnt an den ursprünglichen Baustil sollen sie durch Neuanfertigungen ersetzt werden, in einer Qualität, mit der die nächsten 100 Jahre bewältigt werden können, wie der ortsansässige Tischler Alexander Busch garantiert. Um den Kirchgang künftig barrierefrei zu ermöglichen, wurde auf das erhöhte Holzpodest zurückgebaut und dem bestehenden Fußbodenniveau angeglichen. Für mehr Platz zwischen den Reihen wurde gesorgt – indem auf Sitzreihen verzichtet wurde. Ursprünglich waren es 18 Sitzbänke, jetzt werden es nur noch 16 sein. Die Hälfte ist bereits geschafft, steht aufgebaut und lädt zum Verweilen ein.

Pfarrer Matthias Polney montierte persönlich die erste neue Lärchen-Diele Foto: Eva Rottleb