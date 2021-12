Nach abgebrochenem Weihnachtsmarkt: Erfurt prüft Klage auf Schadensersatz

Erfurt. Nicht die Stadt hat den Markt kurzfristig verboten. Deshalb will sie auch nicht auf den Kosten sitzen bleiben.

Die Stadt Erfurt prüft Möglichkeiten, sich den durch den Abbruch des Weihnachtsmarktes entstandenen Schaden vom Land zurückzuholen. Welcher Weg dabei beschritten werden soll, werde geprüft, sagte Rathaus-Sprecher Daniel Baumbach. Die genaue Schadenshöhe werde derzeit ermittelt.

Beobachter rechnen mit einer mittleren sechsstelligen Summe und schließen auch eine Klage nicht aus. Die Stadt hatte den Markt monatelang vorbereitet und in zahlreiche Corona-Schutzmaßnahmen investiert. Das Land hatte Weihnachtsmärkte zunächst erlaubt, zwei Tage nach der Eröffnung in Erfurt aber in einer neuen Verordnung verboten.

Laut Sprecher Baumbach verzichtet die Stadt gegenüber den Händlern auf die Standgebühren für die zwei geöffneten Tage. Er kündigte ihnen zudem Unterstützung bei Informationen an. Die Stadt könne aber nicht für die Händler klagen, falls dies nötig werden sollte. Den Händlern soll vom Land bereits eine Entschädigung zugesagt worden sein.