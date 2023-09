Nach Auseinandersetzung vor Diskothek in Erfurt: Polizei sucht nach Täter

Erfurt. Der Gesuchte soll unter anderem auf dem Anger eine Frau geschlagen haben. Anschließend konnte er unerkannt entkommen.

Am Samstagmorgen kam es vor einer Diskothek auf dem Anger in Erfurt zu einem Streit zwischen einem noch unbekannten Mann und zwei noch unbekannten Frauen. Im weiteren Verlauf soll der Mann eine der Frauen geschlagen haben, woraufhin sich der Sicherheitsdienst der Diskothek einschaltete. Auch er wurde laut Angaben der Polizei von dem Mann geschlagen. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung Juri-Gagarin-Ring, wobei er eine Flasche in Richtung des Sicherheitsdienstmitarbeiters zu werfen. Dabei hätten umherstehende Personen verletzt werden können.

Wenig später konnte der Mann erneut am Juri-Gagarin-Ring/Ecke Krämpferstraße nahe eines Hotel-Parkplatzes durch Zeugen gesehen werden. Hier soll er sich an Autos zu schaffen gemacht haben. Auch diesmal konnte er noch vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt entkommen. Die Polizei leitete aufgrund der Körperverletzungsdelikte und des versuchten Einbruchs in ein Auto entsprechenden Ermittlungsverfahren ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen die zu einem der beiden Sachverhalte sachdienliche Angaben machen können, insbesondere die beiden Frauen, welche sich auf den Bänken am Anger aufgehalten haben. Der Täter wird als zirka 180cm groß und schlank beschrieben. Er habe schwarze Haare mit einer zur Zeit typischen "Schüttelfrisur". Er soll eine helle Hose und ein weißes T-Shirt getragen sowie einen Rucksack bei sich gehabt haben.

