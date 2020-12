Nach Automatensprengung im Februar: Tätergruppe ermittelt – erste Festnahme erfolgt

Im Rahmen der Ermittlungen im Fall der Sprengung eines Geldautomaten der Commerzbank in Erfurt-Mittelhausen im Februar diesen Jahres konnten nun die Täter identifiziert werden. In Zusammenarbeit der Kriminalpolizei Erfurt mit dem Thüringer Landeskriminalamt und der örtlichen Sicherheitsbehörden ermittelten die Mitarbeitenden eine Tätergruppierung aus Potsdam, die auch für weitere Taten im Bundesgebiet in Frage kommt.

Einer der Täter wurde nun in Untersuchungshaft genommen. Es handelt sich hier um einen polizeibekannten 45-jährigen Deutschen. Bei den durchgeführten Durchsuchungen in Potsdam und Umgebung konnten weiteres Beweismaterial sowie Vermögenswerte, darunter ein Sportboot, sichergestellt werden.

Die Täter verschafften sich am 6. Februar Zugang in den Vorraum eines Einkaufsmarktes. Mithilfe eines Gasgemisches wurde ein Geldautomat weitgehend zerstört und ein Sachschaden von etwa 70.000 Euro am Gebäude verursacht. Die Täter konnten mit über 125.000 Euro Bargeld flüchten.

Zusammenhänge zu weiteren Automatensprengungen in Thüringen werden geprüft.

