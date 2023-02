Kontaktsuche per Aushang in der Erfurter Altstadt.

Nach Flirt in der Erfurter Bahn: Lissi sucht das Liebesglück

Erfurt. Auf der Suche nach dem Liebesglück ist eine gewisse Lissi in Erfurt. Die 33-Jährige hat dazu einen Aushang samt Steckbrief an Masten geklebt.

Der Aushang an der Erfurter Schlösserbrücke ist nicht zu übersehen: „Die Frau mit der verschmierten Schminke möchte dich gerne wiedersehen“ hat dort eine Frau namens Lissi einen Aufruf formuliert und mit drei Ausrufezeichen versehen. Vor Regen durch Plastikfolie geschützt, sucht sie nach einem Mann, dem sie am Sonntag, 19. Februar, begegnet ist.

Er kam aus dem „Cosmo“, der Diskothek Cosmopolar am Anger, sie aus dem „Kalif“ im Erfurter Zughafen. „Gegen 5 Uhr hast du mich am Hauptbahnhof angesprochen und bist mit mir noch ein Stück Bahn gefahren“, heißt es in dem Aushang. „Ich möchte dich gern wiedersehen, denn ich fand’s schön“.

Was folgt, ist ein kurzer Steckbrief des Gesuchten und der Suchenden: Er stamme aus Jena, wohne in Anger-Nähe und trug einen hellblauen Hoodie. Sie hat nach eigenen Angaben blondes, leicht lockiges Haar, ist 33 Jahre alt, trug einen schwarzen Mantel und mag am liebsten Techno.

Für ihre Fahndung nach dem jungen Mann hat die Suchende ein E-Mail-Konto vermerkt, unter dem sie auf Kontakt und Hinweise hofft: lissi.sucht@gmail.com lautet die Adresse zum potenziellen Wiedersehen.