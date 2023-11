Nach Raubüberfall auf 61-Jährigen: Kripo Erfurt fahndet mit Fotos nach Tätern

Erfurt Unbekannte haben einen 61-Jährigen in Erfurt ausgeraubt und verletzt. Die Kripo fahndet nun mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern.

Ein 61-jähriger Mann wurde am 27.09.2023 gegen 19.45 Uhr ausgeraubt und leicht verletzt. Der Erfurter war zunächst in einer Straßenbahn mit fünf Männern in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Als er an der Haltestelle "Am Schwemmbach" die Tram verließ, folgte ihm die Gruppe.

Zwei Personen griffen den Mann schließlich an. Sie schlugen und traten auf ihn ein, bis er zu Boden ging. Dabei entrissen sie dem Verletzten die Umhängetasche und flüchteten. Die Täter erbeuteten so ein Smartphone, persönliche Dokumente und Bargeld im Wert von mehr als 1300 Euro.

Wer erkennt die Männer?

Die Täter wurden in der Straßenbahn durch die dortige Überwachungskamera aufgezeichnet.

Wer kann Angaben zur Tat oder zu den zwei abgebildeten Tätern machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/5743-24602) unter Angabe der Vorgangsnummer 165417 entgegen.

