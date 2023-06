Nach Strapaze auf dem Radring um Erfurt eine besondere Pause wählen

Ist es die Wasserflasche und die Brotschnitte allein, die nach Anstrengungen aufbauen? Pastor Patrik Frank empfiehlt, sich bei Jesus Kraft zu holen.

Meistens sitze ich nur für kurze Strecken auf dem Fahrrad, vorzugsweise auf abschüssigen Strecken. Kürzlich habe ich mich aber mal aufgemacht, den Radring um die Stadt Erfurt abzuradeln – in zwei Etappen, jede über 50 Kilometer lang. Unterwegs kam ich beide Male an einen Punkt, an dem ich gemerkt habe: Jetzt brauchst du neue Energie, sonst hältst du nicht mehr durch.

Dabei bestand die Last und Mühe fast nur darin, mich selbst fortzubewegen. Ich hatte keine volle Schultasche, die ich mit mir schleppen musste. Ich selbst bereite mir ausreichend Mühe um mich zu erschöpfen.

Aber eine kurze Rast, etwas zu essen und ein kräftiger Zug aus der Wasserflasche haben mir geholfen, doch durchzuhalten. Am Ende war ich stolz auf mich selbst: Geschafft! In zwei Etappen.

„Jesus bietet uns an, uns bei ihm zu erholen.“

Pastor Patrik Frank, Erfurt Foto: Agnes McLintock

Für evangelische Christen steht die kommende Woche unter einer Einladung von Jesus Christus (Matthäus 11,28): „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ Ich weiß nicht, welche Last Sie erschöpft, was Ihnen solche Mühe macht, dass Sie nicht mehr lange durchhalten dürften. Ich weiß nur: Sie sind nicht der oder die Einzige. Vielen Menschen geht es ähnlich. Und ich weiß: Jesus bietet uns an, uns bei ihm zu erholen. Er will uns „erquicken“, also erfrischen, uns neue Kraft geben.

Damit werden wir so wenig zu Überfliegern, wie mir die letzten Kilometer auf dem Radring leicht gefallen sind. Jesus bewahrt uns auch nicht vor den Grenzen dessen, was wir als Menschen überhaupt tragen können. Aber wir sind nicht alleine unterwegs, sondern mit jemandem, an den wir uns immer wieder wenden können, und der für uns da ist, was auch kommt. Das Wichtigste, was wir dafür tun können, ist ganz einfach: Anerkennen, dass wir „mühselig und beladen“ sind.

Und Rast machen – also erstmal nicht weiterkämpfen, sondern Kraft tanken bei Jesus. Vielleicht erleben Sie es ja, dass es dann ganz anders weitergeht.

Patrik Frank ist Pastor der Landeskirchlichen Gemeinschaft