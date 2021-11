Nach tödlichem Straßenbahnunfall in Erfurt sucht die Polizei nun Zeugen

Bei dem tödlichen Straßenbahnunfall an der Wendeschleife rückte die Feuerwehr mit spezieller Technik an.

Erfurt. Nach dem tödlichen Straßenbahnunfall am Dienstag in Erfurt, bei dem ein 50-jähriger Mann ums Leben kam, sucht die Polizei nun dringend Zeugen.

Im Zusammenhang mit dem schweren Straßenbahnunfall vom 09.11.2021 in der Gothaer Straße, bei dem ein 50-jähriger Mann ums Leben kam, sucht die Polizei dringend Zeugen. Wer hat an besagtem Tag in der Zeit von 19 Uhr bis 19.30 Uhr an der Endhaltestelle "P+R-Platz Messe" eine schwarz bekleidete Person gesehen, die sich in der Haltestelle oder im Gleisbereich aufgehalten hat? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0262943 entgegen.