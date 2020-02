Nach zwei Jahren im Container naht der Baubeginn

Das Sportlerheim wird gebaut! Anstelle des im Juni 2018 abgebrannten Vereinsgebäudes des SV Fortuna, wird an gleicher Stelle ein Ersatzneubau errichtet. Mit dieser guten Nachricht konnte der Ingerslebener Ortsbürgermeister Marco Fohmann ins Wochenende gehen. Der Gemeinderat der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt hat den Beschluss am vergangenen Donnerstag einstimmig gefasst. Diesen Beschluss allerdings an eine Bedingung geknüpft: Es werden dafür keine Haushaltsmittel der Gemeinde genutzt, gebaut wird nur mit der Summe, die nach dem Brand von der Versicherung erstattet wurde. Demnach stehen für den Ersatzneubau maximal 417000 Euro zur Verfügung. Für den bilanzierten Neubau 95000 Euro zu wenig. Und trotzdem: Der Optimismus der Ingerslebener wurde geteilt.

Letztendlich bestünden noch Chancen auf Fördermittel des Leader-Programms, die im August beantragt wurden. Um 75000 Euro könnten die Mittel für den Neubau aufgestockt werden. Zwar stünde man auf der Prioritätenliste nicht im oberen Bereich - eine Absage habe es aber auch nicht gegeben. Und außerdem könnte durch Eigenleistung die Kosten weiter gesenkt werden. Was in diesem Rahmen möglich sei, müsse noch ermittelt werden. Fohmann denkt dabei vor allem an Arbeiten im Außenbereich - wie das Ausheben der Klärgrube.

Noch in dieser Woche sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden, soll die Thüringer Landgesellschaft mit der Planung beauftragt werden. Fohmann hofft, das dafür nicht viel Zeit in Anspruch genommen wird, zumal die TLG schon die Unterlagen und Kalkulationen für die Versicherung erarbeitet hat. Die Vorplanung sei bereits abgeschlossen, müsse nur noch konkretisiert werden. Man hofft, das die Bauunterlagen schnell im Landratsamt eingereicht werden können und dass dann schnellstmöglich eine Baugenehmigung erteilt wird. 12900 Euro müssen allein in die Planung investiert werden, zu der gehört, dass das neue Sportlerheim höher gelegt wird, da das Gelände als Überschwemmungsgebiet für die Apfelstädt dient. Dass den Wünschen der Vereinsmitglieder, zum Sommerfest ins neue Domizil einziehen zu können, entsprochen werden kann, bezweifelt der Ortschaftsbürgermeister. Allein die Verfahrensdauer schließe dies aus.

Zeit ist Geld, die Container, die seit dem Brand als Alternative für die Umkleide sorgen, schlagen laut Vereins-Vorsitzendem Ingo Bickel pro Jahr mit 15000 Euro zu Buche. Die bisher gesammelten Spenden wurden damit nahezu komplett in die Interimslösung investiert. Deshalb wird in Ingersleben jetzt Druck gemacht. Spürbar wird dieser Druck auch am Dienstagabend sein. Denn die Gemeindeverwaltung hat den Ortschaftsbürgermeister, den Ortschaftsrat und Mitglieder des SV Fortuna Ingersleben einbestellt, um aus gegebenen Anlass über die gemeindeeigenen Immobilien zu sprechen, die von den örtlichen Vereinen genutzt werden. Damit es keine emotionsgeladen Diskussion wird, wird die Veranstaltung von einem Vertreter der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Gotha-Ilmkreis-Erfurt moderiert. Ziel sei es, ein Nutzungskonzept zu erarbeiten - das vom Gemeinderat zur Bedingung für des Sportlerheim-Neubau gemacht wurde. Sobald der neue Kindergarten fertig und die Räume im Bürgerhaus wieder leergezogen sind, wird es darauf hinauslaufen, dass diese effektiver genutzt werden müssen. Im Klartext: Es werden zum Ausgleich der Betriebskosten künftig Nutzungsgebühren erhoben und die Räume stehen der gesamten Landgemeinde zur Verfügung. Also auch Vereinen aus Gamstädt, Kornhochheim, Kleinrettbach, Neudietendorf und Apfelstädt.