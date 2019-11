Nachfolgerin für Straßenmusik-Fete in Erfurt gefunden

Wolfgang Beese ist fündig geworden: Für die Organisation des von ihm seit zehn Jahren veranstalteten Straßenmusik-Festivals Fête de la musique gibt es eine Nachfolgerin. Planung und Platzverteilung übernehmen wird Friederike Teichert, die unter „friederike.“ als Musikerin und Sängerin mit dem Musikstil „Liedermachersoul“ firmiert.

Der 70-jährige Kulturpolitiker Beese wird die neue Festival-Chefin unterstützen. Er plant allerdings mit seinem Sohn im nächsten Jahr eine Reise durch Europa, mit der sich die Vorbereitung des seit Jahren stetig gewachsenen Festivals nicht vereinbaren ließe.

Friederike Teichert ist in der Musiker-Szene als Veranstalterin der „Hörensagen“-Konzertreihe bereits bekannt. Zu diesen Konzerten an wechselnden Orten lädt sie Musiker-Kolleginnen und -Kollegen ein. Dies bereits unter dem Aspekt, ein Netzwerk unter Musikern zu knüpfen. „Dabei geht es auch um Musik-Nachwuchs, der vielleicht erst am Anfang steht und etablierte Konzertorte noch nicht mit Publikum zu füllen imstande ist“, sagt Friederike Teichert. Anders als bei der Fête de la musique wählt sie hierbei die Künstler aus, die gemeinsam auf der Bühne stehen und gern einmal aus unterschiedlichen Musikrichtungen stammen dürfen.

Unterstützung zugesichert

Die Fête de la musique hingegen ist für alle Musiker offen, die ohne Gage auftreten wollen. „Hier geht es darum, gemeinsam die Musik zu feiern“, sagt Friederike Teichert. Ihr sei bewusst, wieviel Arbeit in der Organisation des Festivals steckt, das sie gern „im Sinne von Herrn Beese“ fortführen wolle. „Ich freue mich drauf“, sagt sie in dem Wissen, dass schon jetzt neben den beteiligten Musikern auch weitere Helfer ihre Unterstützung zugesagt haben.

Ein Stadtratsbeschluss von 2008 regelt, dass die Sondernutzung der Plätze kostenlos erfolgt. Die Sparkasse fördert das Festival, mit dem Geld werden Flyer und Plakate sowie die Webseite finanziert. Ansonsten läuft das Festival ohne Geld und Gagen für die Musiker. „Das soll es auch weiterhin – allerdings ohne mich“, sagt Beese, der davon spricht, „eine gute Wahl“ für seine Nachfolge getroffen zu haben.

Die nächste Fête de la musique ist – wie jedes Jahr – am 21. Juni.